In casa Roma va sempre e comunque valutato il futuro di Paulo Fonseca. A fine stagione il divorzio è possibile così come l’arrivo di Massimiliano Allegri con cui c’è stato un contatto

La Roma di Paulo Fonseca continua a fare fatica con le big e la lotta per un posto Champions si fa sempre più serrata, nonostante il successo di Firenze. Intanto dagli ambienti romani si parla sempre del futuro dello stesso allenatore portoghese che dovrebbe salutare a fine stagione. Per la panchina capitolina il grande sogno è quel Massimiliano Allegri, incuriosito dal discorso avviato con la Roma come anticipato nelle scorse settimane da Calciomercato.it. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Calciomercato Roma, contatti con Allegri: “Aveva dato una disponibilità”

Riprende quota il discorso relativo ad un possibile futuro dello stesso Massimiliano Allegri nella capitale. L’ex allenatore della Juventus è out ormai da tempo, e inizia a scalpitare per un suo grande ritorno in Serie A. A tal proposito il giornalista Mario Sconcerti si è soffermato sull’argomento a ‘Teleradiostereo’: “C’è stato un contatto con Allegri qualche settimana fa, un contatto molto leggero senza approfondire sul progetto, ma su un’eventuale disponibilità. Da allora non c’è stato più niente. È diventata urgente la voglia di Allegri di tornare e di avere al più presto delle garanzie su progetto e stipendio. Al momento attuale non c’è niente, c’è stato ma ora no. Allegri aveva dato una disponibilità, che però non vuol dire niente: bisogna vedere il progetto e quindi anche lo stipendio, è stata una disponibilità solo iniziale. Vuole tornare entro la primavera, aprile-maggio“.

Allegri per un ritorno in panchina in Serie A attende anche di capire concretamente il quadro economico e di conseguenza anche l’ingaggio da percepire, determinando quindi alcune condizioni per il ‘si’ alla Roma.