Manuel Lazzari rischia di saltare il big match Juventus-Lazio in programma sabato sera all”Allianz Stadium’ di Torino

In attesa di novità sulla gara di questa sera contro il Torino, in programma alle ore 18:30 allo stadio ‘Olimpico’ di Roma, la Lazio pensa a sfoltire l’infermeria. Manuel Lazzari, uscito all’intervallo contro il Bologna sabato scorso per un problema muscolare, nel pomeriggio si è sottoposto ad accertamenti strumentali al polpaccio presso la clinica Paideia. L’ex Spal è in forte dubbio per la sfida contro la Juventus, ma farà di tutto per esserci.

Se l’esterno dovesse dare forfait, Marusic verrebbe dirottato sulla corsia di destra, aprendo il ballottaggio a sinistra tra Lulic e Fares. Controlli in clinica in via precauzionale anche per Leiva e Hoedt.