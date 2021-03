Bc Partners esce allo scoperto sul suo possibile ingresso nel mondo del calcio. Il fondo inglese è da tempo in trattativa con Suning per l’acquisto dell’Inter

Nikos Stathopoulos, top manager di Bc Partners, è uscito allo scoperto in merito all’ingresso nel mondo del calcio. Come noto, il fondo inglese è in trattativa da alcuni mesi con Suning per l’acquisizione dell’Inter: “Se compriamo il club nerazzurro? Ovviamente non posso commentare accordi non avvenuti, ma certamente stiamo valutando di investire nello sport, che sia lega o proprietà di club. E il club dovrebbe essere un club con alte possibilità di competere ai massimi livelli”, le parole di Stathopoulos a ‘Bloomberg’.

“Stiamo approcciando il mondo dello sport da un punto di vista dei contenuti – ha aggiunto il top manager di Bc Partners, che agli Zhang avrebbe offerto circa 800 milioni di euro debiti inclusi per il pacchetto di maggioranza – Lo sport è una grande fonte contenuti di alto valore: è in tempo reale, è unico e un contenuto del genere ha valore. Come musica e cinema, lo sport ha contenuti molto attraenti per il pubblico”.