Calciomercato Napoli, spunta l’offerta da parte di un top club per Koulibaly: ecco la proposta per il difensore

Il rientro dallo stop per Covid di Koulibaly è stato sicuramente positivo per il Napoli, che ha ritrovato una minima tenuta difensiva. Anche se il senegalese sarà fuori contro il Sassuolo per l’ingenua espulsione rimediata contro il Benevento. Punta in ogni caso su di lui Gattuso per un finale di stagione in cui gli azzurri dovranno dare tutto per cercare di centrare il piazzamento tra le prime quattro e dunque il ritorno in Champions League. Dagli esiti finali del campionato passerà anche il prossimo futuro societario quanto a obiettivi e composizione della rosa. Una nuova esclusione dalla principale competizione europea per club inciderebbe pesantemente sulle casse.

Calciomercato Napoli, proposta del Bayern Monaco per Koulibaly: le cifre

Anche per questo è in discussione il futuro dello stesso Koulibaly, il cui agente Ramadani è stato a Napoli in questi giorni. Sul difensore centrale, si inserisce il Bayern Monaco, che stando al ‘Mundo Deportivo’ vorrebbe presentare un’offerta di circa 45 milioni di euro. Cifra decisamente lontana da quella ritenuta congrua da De Laurentiis per lasciarlo partire. Anche se bisogna tenere logicamente conto del ribasso dei prezzi generato dall’emergenza coronavirus. E forse bisognerà farlo anche relativamente all’esigenza del Napoli di incamerare introiti con cessioni pesanti, se la situazione dovesse richiederlo.