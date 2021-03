Il Napoli spera di recuperare presto Victor Osimhen: l’agente William D’Avila spiega quando sarà disponibile il nigeriano

Piano piano il Napoli sta recuperando i tanti infortunati delle ultime settimane. Dopo Koulibaly, Ghoulam e Mertens, Gattuso può contare nuovamente su Hysaj, Ospina e Demme. Possibile rientro per Manolas, mentre per Lozano e Petagna bisognerà attendere ancora. Incerto, invece, il ritorno di Osimhen, fermo dopo il trauma cranico subito contro l’Atalanta. E’ l’agente del nigeriano, William D’Avila, a spiegare che anche per l’ex Lille si avvicina il ritorno in campo: “Già da tre giorni si allena con il gruppo – le sue parole a ‘Kiss Kiss Napoli’ – ed è pronto per giocare. Può esserci dal primo minuto contro il Sassuolo, ma dipenderà dai medici. Lui sta bene ed è pronto”. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Il procuratore continua: “Vuole fare di tutto per riportare il Napoli in Champions. In questo ultimo periodo è stato sfortunato ma è concentrato sul finale di stagione: appena si sbloccherà, tornerà quello di prima. Ha un ottimo rapporto con tutti in azzurro”.