Calciomercato Milan, Tomori ha convinto | Maldini al lavoro sul riscatto

Fikayo Tomori potrebbe aver già convinto il Milan: Maldini e Massaro, infatti, avrebbero già avviato i contatti col Chelsea per il riscatto

La trasferta dell’Olimpico ha consegnato a Stefano Pioli una squadra con ritrovato entusiasmo e certezze ancora più solide di prima. Certo, i tre infortuni subiti dai rossoneri sono fonte di preoccupazione e potrebbero rappresentare un problema in vista dei molti impegni del club meneghino. Contro la Roma, però, sono molti di più gli aspetti positivi: in primis la vittoria, che mancava da diverse partite ed ha anche il plus di aver preso punti ad una diretta concorrente per la Champions League.

La nota più lieta dell’ultimo turno di campionato per il Milan è stato Fikayo Tomori. Il centrale classe ’97, arrivato in prestito dal Chelsea a gennaio, si sta rivelando un elemento molto valido per la retroguardia rossonera. Il canadese naturalizzato inglese sta convincendo Pioli e la dirigenza del ‘Diavolo’ si starebbe già muovendo per tenerlo a Milano anche per la prossima stagione. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Milan, riscatto Tomori | Maldini contatta il Chelsea

La scelta di Pioli di panchinare Romagnoli in favore di Tomori è stata la chiave della vittoria contro la Roma. Il centrale inglese ha disputato una grande gara, dando solidità e velocità alla retroguardia rossonera. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, Maldini e Massaro avrebbero già avviato i primi contatti con il Chelsea per il riscatto del classe ’97. La volontà della dirigenza rossonera è quella di abbassare la cifra preposta a gennaio dal club inglese per il riscatto: 28 milioni di euro. Tomori possiede tutte le caratteristiche ricercate dagli uomini di mercato del Milan negli ultimi anni e rappresenterebbe un filo diretto con la linea verde intrapresa dalla società.

I 28 milioni del riscatto, però, sono una cifra molto importante ed il Milan vorrebbe riuscire a strappare uno sconto ai ‘Blues’. Ecco, quindi, che una delegazione rossonera avrebbe già avviato le manovre con il Chelsea per abbassare il prezzo per il riscatto. Merito di Tomori, capace di convincere allenatore, compagni e società in pochissimo tempo. In questo finale di stagione, il centrale inglese probabilmente ricoprirà un ruolo importante per riuscire a raggiungere tutti gli obiettivi che si sono prefissati Pioli e la società.