Futuro tutto da scrivere per Erling Haaland. L’attaccante norvegese, che piace alla Juventus, potrebbe finire in Premier League. Chelsea avvantaggiato nella corsa al centravanti. Ecco perché

Erling Haaland sarà uno dei calciatori che maggiormente infiammerà il prossimo calciomercato. L’attaccante norvegese, che sta continuando a segnare a raffica anche in questa stagione con la maglia del Borussia Dortmund, è destinato a lasciare la Germania in estate. Il calciatore classe 2000 è finito nel mirino dei top club e chiaramente anche la Juventus sta monitorando la situazione. I buoni rapporti con Mino Raiola potrebbero, certamente, aiutare la trattativa ma la concorrenza è davvero importante e competere con i milioni del calcio inglese non è per nulla semplice.

Calciomercato Juventus, colpo Haaland: Chelsea favorito

Haaland è finito nel mirino del Real Madrid, che vorrebbe finalmente regalarsi un grande bomber dopo la partenza di Cristiano Ronaldo, ma come detto le insidie maggiori sono legate alle squadre di Premier League. Secondo quanto riporta l”Evening Standard’, il centravanti del Borussia Dortmund è seguito soprattutto da Chelsea, Manchester United e City. Nella corsa ad Haaland, alla fine, potrebbe spuntarla il club londinese e il motivo è presto spiegato: a risultare deciso potrebbe essere, infatti, Mino Raiola. Il portale sottolinea come i rapporti tra l’agente e Solskjaer, così come con Guardiola, non siano proprio idilliaci per via di alcune trattative passate. L’italo-olandese potrebbe dunque spingere il suo assistito verso Londra.

La Juventus osserva interessata. I bianconeri hanno ribadito a Raiola il loro apprezzamento per Haaland ma per muovere passi concreti bisognerà fare chiarezza, con il futuro degli attaccanti attualmente in rosa. Stasera Alvaro Morata è tornato al gol dopo un periodo complicato. Il suo riscatto non è ancora certo ma chi rischia maggiormente di lasciare la Juve al termine della stagione è Paulo Dybala. Il contratto, in scadenza il 30 giugno 2022, non è stato ancora rinnovato. Senza una nuova firma, dopo un’annata più che complicata, il suo addio in estate sarebbe sempre più probabile. La partenza dell’argentino, chiaramente, spalancherebbe le porte ad un nuovo attaccante.