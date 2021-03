Indiscrezioni clamorose dalla Spagna: Real Madrid pronto a liberarsi di una delle sue ‘stelle’, tempo fa nel mirino di Juventus e Inter, per giunta a una cifra abbordabile

Dopo il grave infortunio, Marcos Asensio non è più tornato ai livelli di un tempo. Livelli che avevano portato un po’ tutti gli addetti ai lavori ad elevarlo come uno dei futuri fuoriclasse del calcio mondiale. Oggi l’attaccante spagnolo, ancora giovane visto che ha soli 25 anni, non è più al centro del progetto del Real Madrid. Anzi in Spagna sostengono a voce alta che il club presieduto da Florentino Perez sia pronto a disfarsene. A disfarsene pure ad una cifra molto bassa.

Secondo ‘Diariogol.com’ le ‘Merengues’ vogliono non più di 30 milioni di euro per il classe ’96 nativo di Palma de Mallorca. Una cifra appunto ‘abbordabile’ in relazione a quella di qualche anno fa, della clausola da 700 milioni di euro non ne parliamo proprio… A 30 milioni, nonostante gli acciacchi fisici che non lo lasciano in pace, Asensio rappresenta comunque una grande ‘occasione’ di calciomercato che proprio le italiane, magari Juventus e Inter che lo hanno seguito a lungo, possono pensare di cogliere. Occhio pure al Milan, sempre a caccia di ‘giovani’ e visto l’ottimo rapporto instauratosi tra i due club negli ultimi due anni.