Il Collegio di garanzia del CONI ha accolto la richiesta della Roma: l’’udienza sul caso Diawara è stata fissata per venerdì 15 marzo

Non si è ancora chiusa del tutto la delicata situazione legata alla sconfitta a tavolino della Roma rimediata contro il Verona proprio ad inizio stagione. La vicenda è risalente addirittura alla prima giornata, con i capitolini che schierarono anche Amadou Diawara che non era stato inserito nella lista dei 25. L’errore era costato alla società giallorossa la sconfitta a tavolino dopo lo 0-0 del campo. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

In merito alla questione il Collegio di Garanzia del Coni ha accolto la richiesta della Roma per il ricorso presentato, con i capitolini che sperano nella cancellazione del KO per 0-3 e il conseguente riottenimento del punto invece conquistato sul campo. L’udienza in questione è stata fissata per venerdì 15 marzo alle ore 15.30.