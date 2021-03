Nome nuovo in ottica calciomercato Roma. Il club allenato da Fonseca sarebbe sulle tracce di Amuzu dell’Anderlecht

Sempre alla ricerca di giovani talenti in giro per il mondo, la Roma avrebbe messo gli occhi su Francis Amuzu. Si tratta di un attaccante esterno di origini ghanesi classe 1999 nel giro della Nazionale belga Under 21, che fa della grande velocità e della duttilità tattica i suoi punti di forza. Stando a quanto riportato dal portale ‘hln.be’, tuttavia, il club dei Friedkin dovrebbe fare i conti con la concorrenza dei tedeschi dell’Eintracht Francoforte ed i turchi del Fenerbahce che, a differenza dei giallorossi, avrebbero già mosso i primi passi ufficiali con l’Anderlecht per strapparlo ai biancomalva.