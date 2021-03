Juventus, UFFICIALE: nuovo caso positivo al Covid | Il comunicato

La Juventus ha comunicato la positività al Covid-19 di un componente del gruppo squadra. La nota ufficiale della società

Il Coronavirus torna a colpire la Juventus. Il club bianconero ha comunicato che, dopo l’ultimo ciclo di tamponi, un membro del gruppo squadra è risultato positivo al Covid. Non si tratta comunque di un calciatore e il soggetto è già in isolamento. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ecco il comunicato ufficiale della società: “Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento.