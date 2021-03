Calciomercato Milan, esclusione Romagnoli | Messaggio a Raiola e Juve

Ha fatto rumore in casa Milan l’esclusione di capitan Romagnoli contro la Roma. Le ultime sul futuro del difensore tra rinnovo e Juventus

È tornato il sereno in casa Milan. La brillante e meritata vittoria sul campo della Roma ha messo fine alla mini crisi di risultati dell’ultimo periodo: reduce da 4 sconfitte e 2 pareggi nelle ultime 8 partite, la squadra di Pioli ha reagito alla grande all’Olimpico consolidando il secondo posto in classifica in scia dell’Inter. Un successo fondamentale, arrivato inoltre con gli infortuni in corsa di Calhanoglu e Ibrahimovic, ma soprattutto senza il capitano, Alessio Romagnoli. Ha fatto parecchio rumore, infatti, l’esclusione del difensore rossonero, che era reduce da due pessime prestazione nel derby contro l’Inter e con la Stella Rossa in Europa League. Per il 26enne, che è in scadenza di contratto nel 2022, si è subito tornato a parlare di futuro. Ecco le ultime sulla trattativa per il rinnovo del giocatore con Mino Raiola e sui rumors riguardanti la Juventus. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO agente Koopmeiners: “La Serie A gli piace molto. Ecco chi ricorda”

Calciomercato Milan, braccio di ferro con Raiola sul rinnovo di Romagnoli | Juve alla finestra

L’esclusione, arrivata per giunta in uno scontro diretto per la zona Champions, non ha fatto altro che alimentare rumors e indiscrezioni di calciomercato riguardo al futuro di Romagnoli. A tal proposito, il sito ‘paolobargiggia.it’ evidenzia come dietro la scelta di ieri ci sia anche la volontà da parte della società rossonera di mandare un messaggio forte e chiaro al suo agente, Mino Raiola, con il quale sarebbe in atto un braccio di ferro sul rinnovo del contratto del difensore, e anche di quello di Donnarumma. “Un segnale forte per far capire che è la società a decidere sul futuro dei suoi giocatori e non l’agente”, riferisce il portale. La richiesta di Raiola per il prolungamento del suo assistito sarebbe di ben 7 milioni di euro di ingaggio, il doppio dello stipendio attuale. Una cifra che il Milan non sembra affatto disposto a raggiungere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini vuole il riscatto: doppio addio | Big sacrificato

La situazione, insomma, è piuttosto delicata e alla finestra ci sarebbe anche la Juventus, che è sempre stata interessata al giocatore e deve ringiovanire il reparto difensivo. Si profilano dunque mesi piuttosto caldi anche sul fronte Romagnoli. Vi terremo aggiornati.