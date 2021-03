Dalla Spagna parlano di un accordo già trovato tra il Manchester United e Calhanoglu: le ultime sul rinnovo del turco

Il Milan è tornato alla vittoria contro la Roma. I rossoneri dopo quattro partite senza successo, tra campionato ed Europa League, ha espugnato l”Olimpico’ dando nuova linfa alle speranze di rimonta scudetto. La squadra di Pioli dovrà però fare a meno dei suoi big nei prossimi impegni: Zlatan Ibrahimovic resterà fermo per 10 giorni, mentre per Calhanoglu si parla di un diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Proprio il turco è tra i ‘casi’ spinosi che sta affrontando la dirigenza milanista in queste settimane.

Lui, come Donnarumma e lo stesso Ibrahimovic, è in scadenza a giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo non ha ancora imboccato il rettilineo finale. Le parti si sono incontrate la scorsa settimana senza arrivare ad un accordo. Come raccontato da Calciomercato.it, Maldini e l’agente del trequartista turco stanno cercando un’intesa a metà strada tra domanda offerta. La cifra giusta potrebbe essere un ingaggio da 4,5 milioni di euro più bonus, ma non la fumata bianca non è arrivata. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Milan, pre-accordo United-Calhanoglu

Ovviamente il passare delle settimane senza arrivare ad un accordo ingolosisce le pretendenti di Calhanoglu. La possibilità di mettere le mani sul numero 10 rossonero gratis fa gola al Manchester United. I ‘Red Devils’ sono i prossimi rivali della squadra di Pioli negli ottavi di finale di Europa League, ma potrebbero diventare anche un ostacolo al prolungamento di contratto dell’ex Bayer Leverkusen.

In particolare dalla Spagna arrivano notizie che non fanno sorridere il Milan. Secondo quanto riferisce ‘todofichajes.com’, infatti, Calhanoglu avrebbe già un pre-accordo per il trasferimento il prossimo anno al Manchester United. Del club inglese si era parlato anche negli scorsi mesi, ma ora l’assalto della dirigenza britannica sarebbe corredato da un’intesa già raggiunta. Ad ogni modo le prossime settimane saranno decisive: in campo per la corsa scudetto, fuori per il futuro di Calhanoglu (e anche quello di Donnarumma e Ibrahimovic)