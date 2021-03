Indiscrezioni provenienti dalla Spagna lanciano un giocatore del Tottenham, che Mourinho vuole però liquidare, in orbita Juventus. Ecco tutti i dettagli

In Spagna sono certi: se dovesse restare, Mourinho rivoluzionerebbe o quasi la rosa del Tottenham. Per ‘Don Balon’ il tecnico vorrebbe ‘portogalizzare’ i londinesi con l’innesto appunto di quattro suoi connazionali: Paulinho dello Sporting CP, William Carvalho del Betis, Rafael Camacho del Río Ave e Andre Gomes dell’Everton.

Calciomercato Juventus, affare Lo Celso col Tottenham: c’è l’ok di Ronaldo

Una rivoluzione, naturalmente, prevede anche dei ‘sacrifici’, ovvero delle cessioni. A tal proposito, la medesima fonte fa espressamente il nome dell’argentino Giovanni Lo Celso, da dicembre ai box per un problema alla coscia. Di lui si parla come prossimo acquisto nientemeno che della Juventus. A quanto pare il club bianconero punta in maniera concreta sul centrocampista argentino (ha passaporto italiano e quindi è comunitario) che il meglio di sé lo ha sicuramente dato al Betis. In Spagna si è fatto apprezzare anche da Cristiano Ronaldo, che non a caso il portale spagnolo indica come fautore dell’affare. Un affare da cui gli ‘Spurs’ vogliono incassare non meno di 25 milioni di euro.