Paulo Fonseca ha commentato la sconfitta della Roma: “Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, le occasioni del Milan sono nate da nostri errori”

Nuovo scontro con una big e nuova sconfitta per i giallorossi. Il trend negativo della Roma negli scontri diretti non viene sovvertito nemmeno questa sera, anche se la sconfitta complica ancora di più la lotta per il quarto posto. Paulo Fonseca ha commentato la partita ai microfoni di 'Sky Sport', il decimo gol di Jordan Veretout non è stato sufficiente per evitare la sconfitta contro il Milan.

MILAN – “Siamo entrati male in campo e le occasioni create dal Milan sono nate da palle perse da noi. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti e siamo stati passivi, contro il Milan è difficile poi recuperare. La partita è stata equilibrata, abbiamo giocato il nostro calcio e abbiamo creato. Siamo stati molto passivi in difesa in alcune situazioni individuali. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, stavamo perdendo: è normale che il Milan avesse più spazi. Nel primo tempo non abbiamo fatto bene le cose, soprattutto la prima fase di costruzione. Sapevamo che quando il Milan recupera è molto rapido in uscita, grazie a giocatori che portano bene la sfera: non dovevamo fare questo tipo di errori”

ERRORI – “Non sono solo errori individuali, non abbiamo preso le decisioni giuste e non ci siamo abbassati al momento giusto. E’ difficile da capire, contro le grandi manca sempre qualcosa: la verità è che contro le big non vinciamo, è questione più difensiva che offensiva per me”

ARBITRO – “Non voglio parlare di arbitri. E’ facile nel post partita trovare scuse, ci sono cose che non mi sono piaciute ma non voglio trovare alibi”

PAU LOPEZ – “Errore di Pau Lopez? Difficile, era solo e senza pressione. Poteva giocare in modo diverso, ma è difficile da spiegare. Mancini era aperto, era complicato per lui fare di più. È stato bravo Rebic, noi abbiamo sbagliato prima. Quando subiamo questo tipo di gol, ed è successo spesso con le grandi, è difficile recuperare. In quel momento stavamo meglio di loro”