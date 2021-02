Il Milan conquista tre punti ma perde ben tre calciatori. Il punto sugli infortunati, Rebic, Calhanoglu e Ibrahimovic al termine della sfida contro la Roma

Il Milan torna al successo con la Roma, dopo i pesanti ko contro Spezia e Inter e riprende il cammino verso la qualificazione in Champions League. I rossoneri però devono tornare a fare i conti con gli infortunati. Stefano Pioli e tutto il club sono in apprensione per le condizioni di Zlatan Ibrahimovic, Hakan Calhanoglu e Ante Rebic.

Lo svedese e il turco hanno lasciato il campo per problemi muscolari: come comunica il Milan, l’ex Galaxy ha accusato un risentimento all’adduttore sinistro; il turco, invece, al flessore sinistro. Per quanto riguarda il croato, infine, il problema è all’anca. Gli esami a cui si sottoporranno domani i tre calciatori serviranno certamente a fare chiarezza sui tempi di recupero.