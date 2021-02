PAGELLE E TABELLINO ROMA-MILAN 1-2: Rebic torna bomber! Fazio impresentabile!

Pagelle e tabellino di Roma-Milan, match valido per la 24esima giornata del campionato di Serie A Tim 2020/21

Le due squadre si affrontano a viso aperto. Dopo tante occasioni da gol, il Milan la sblocca dal dischetto con Kessie. Nella ripresa la Roma trova il pari con Veretout ma Rebic è bravissimo a riportare avanti la sua squadra con un grande sinistro.

Ecco i voti:

ROMA

Pau Lopez 6: subito horror all’inizio, Ibra lo grazia. Malissimo con i piedi sul secondo gol con il rinvio, ma tantissime ottime parate, soprattutto su Rebic. Deve ancora trovare un equilibrio, ma almeno para.

Mancini 6: dei suoi è il migliore, però sul secondo gol è assolutamente inspiegabile il suo posizionamento. Qualcosa sulla coscienza ce l’ha, però gioca un’ottima partita per il resto.

Cristante 5: Ibrahimovic non vaga chissà dove, ma lui neanche ci si avvicina. Almeno non fa danni particolari ed evidenti, che per certi versi è un passo avanti.

Fazio 3: neanche le basi. Retropassaggio clamoroso all’inizio che in allenamento non farebbe infuriare qualsiasi allenatore. Poi regala un rigore assurdo al Milan e non contento applaude anche l’arbitro che inspiegabilmente non lo manda fuori. Dal 62′ Peres 6: partecipa alla manovra offensiva della Roma con buona continuità.

Karsdorp 4,5: Rebic, Leao e Theo Hernandez gli fanno passare dei 95 minuti bruttini in cui va spessissimo in difficoltà. Non bene stasera.

Villar 5: stasera non benissimo, gli manca lo spunto. Partita opaca. Dal 70′ El Shaarawy 5,5: si vede poco.

Veretout 7: non parte benissimo, ci fa vedere qualche errore di certo non da lui ma poi nella ripresa è dominante nella prima parte. Segna un gran gol, va vicino al raddoppio ma in generale è solo lui a dare il cambio di marcia. Dal 79′ Diawara s.v.

Spinazzola 5: ci mette un bel po’ per entrare in partita, ma poi sembra avere le polveri bagnate. Buon tracciante per Veretout, ma pochissimi squilli.

Pellegrini 5: primo tempo decisamente sottotono, poi prova a prendere un po’ di fiducia, gioca tanti palloni ma non con la solita qualità. E in area il difetto atavico di non essere cattivo.

Mkhitaryan 5,5: fa tante cose, tante bene ma tante anche male. Ha diverse occasioni, gli annullano un gol con il Var ma ha sulla coscienza il pallone a tu per tu con Donnarumma. Uno scavino inspiegabile.

Mayoral 4,5: non si ricordano suoi tiri in porta. Tomori lo bullizza a trattati fisicamente, si sente parecchio la mancanza di fisicità, leggasi Dzeko. Dal 79′ Pedro 5,5: impreciso nelle ripartenze, ci si aspetta sempre di più

All.: Paulo Fonseca 5: diciamo che più che altro la domanda è: Fazio, perché? Un giocatore fuori dal progetto ributtato nella mischia in un big match e in un ruolo non suo. Poi la sua Roma sbaglia troppo, colpa non sua. Però per quale motivo non passare a quattro o arretrare uno dei due esterni?

MILAN

Donnarumma 6 – Non può nulla in occasione del gol di Veretout. Poi la sua partita è attenta, senza interventi davvero importanti.

Calabria 6 – Risulta decisivo in occasione del fallo di rigore che porta i rossoneri sull’1 a 0. Ad inizio ripresa lascia troppa libertà a Spinazzola, che ha tutto il tempo per servire Veretout che segna. Il duello si ripete per tutto il secondo tempo ma riesce a tenerlo bene a bada.

Tomori 7 – Mette in campo tutte le sue qualità. E’ aggressivo, non facendo ragionare l’avversario, e sempre nella posizione giusta. Nel finale va anche vicinissimo al gol.

Kjaer 6,5 – Solo la traversa gli nega la gioia del gola. Dietro è attento come quando dalle sue parti non passano Lautaro Martinez e Lukaku.

Theo Hernandez 7 – E’ il solito treno sulla fascia. Vince facilmente il duello con Karsdorp, finendo la gara in crescenfo. Dietro è ordinato e non sbaglia nulla

Tonali 7 – E’ certamente la sua migliore partita. La sua condizione fisica è finalmente ottimale e in campo si fa sentire, soprattutto in fase di interdizione. Dall’83’ Meite s.v.

Kessie 7 – Dal dischetto non sbaglia. Con il suo pressing il Milan riesce a stare alto e a recuperare parecchi palloni importanti

Saelemaekers 6,5 – Torna a macinare km senza sosta. Serve il pallone buono per Rebic ma durante la partita non sempre fa la scelta giusta. Dall’83’ Castillejo s.v.

Calhanoglu 6 – Nessuna giocata da far stropicciare gli occhi ma non sbaglia nulla, facendo girare bene la squadra. In crescita rispetto alle ultime uscite ma un nuovo problema lo ferma ancora. Dal 45′ Brahim Diaz 6 – Torna in campo dopo più di un mese. E’ meno presente nel vivo del gioco del turco ma vive di fiammate, spesso interessanti.

Rebic 7,5 – Sempre a disposizione della squadra. E’ generoso, delle volte davvero troppo, come in occasione dell’assist ad Ibra in fuorigioco. Poi decide di far tutto da se e segna un grande gol. Dal 67′ Krunic 6,5 – Interpreta il ruolo in maniera completamente diversa dal croato. Ci mette il fisico e tutta la sua dinamicità e va vicinissimo all’eurogol.

Ibrahimovic 5,5 – Spreca troppo nel primo tempo. La sensazione è che avrebbe dovuto prendere un’altra scelta, invece, di provare a battere Pau Lopez di tacco. Si spegna con il passare della partita. Dal 55′ Leao 6 – Con la sua qualità trova un ottimo spunto ma Pau Lopez è attento.

All.: Stefano Pioli 7 – Riscopre il suo Milan dopo tanti passaggi a vuoto ma trema per i tanti infortuni. La rincorsa alla Champions può comunque riprendere.

Guida 5 – Ha bisogno dell’ausilio della tecnologia per assegnare il calcio di rigore al Milan. Poi non espelle Fazio, che lo applaude per il penalty concesso ai rossoneri.

TABELLINO

ROMA-MILAN 1-2

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Fazio; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral.

A disp.: Fuzato, Mirante, Jesus, Kumbulla, Peres, Pastore, Diawara, Pedro, Perez, El Shaarawy.

All.: Paulo Fonseca.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic.

A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Kalulu, Romagnoli, Castillejo, Diaz, Hauge, Krunic, Meite, Leao.

All.: Stefano Pioli.

Arbitro: Guida

Assistenti: Bindoni – Longo

IV Uomo: Piccinini

Var: Irrati

AVar: Cecconi

Marcatori: 43′ Kessie (rig.), 49′ Veretout, 59′ Rebic,

NOTE Ammoniti: 41′ Fonseca (R), 42′ Fazio (R), 45′ Saelemaekers (M), 80′ Mkhitaryan (R), 85′ Calabria (M), 90′ Pellegrini (R), 95′ Castillejo (M)