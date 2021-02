La stagione dello Schalke 04 si sta confermando un totale disastro. Dopo l’ennesimo pesante KO arrivano novità importanti nell’assetto del club

Non c’è fine alla crisi dello Schalke 04 che anche ieri ha raccolto una pesantissima sconfitta in Bundesliga. La truppa biancoblu ha ceduto il passo sul campo dello Stoccarda con un netto ed inappellabile 5-1. Solo l’ultimo di una lunghissima serie di risultati terrificanti che stanno inevitabilmente condannando il club di Gelsenkirchen ad una sempre più probabile retrocessione. Lo Schalke occupa l’ultima posizione in classifica con appena 9 punti raccolti in ben 23 partite disputate ed una distanza dalla zona salvezza che si fa sempre più larga settimana dopo settimana.

L’ambiente dei ‘Knappen’ è ormai alla deriva e ad acuire la crisi ci si mette anche la situazione legata alla panchina. Dopo tante polemiche è infatti arrivata la decisione ufficiale da parte dello Schalke 04 di esonerare Christian Gross e il suo assistente Rainer Widmayer. Nel duro comunicato del club teutonico figurano però anche altri licenziamenti: “Anche Sascha Riether, coordinatore del dipartimento dei giocatori, e Werner Leuthard, preparatore atletico, sono stati sollevati dai loro incarichi. Allo stesso tempo, il Consiglio di Sorveglianza ha deciso in una teleconferenza che Jochen Schneider, Direttore Sport e Comunicazione, avrebbe lasciato il club con effetto immediato”.

Una situazione surreale per la gloriosa società tedesca che si avvia verso un baratro che a ridosso del mese di marzo appare davvero complicato da scalare. Il comunicato specifica inoltre che: “Fino a nuovo avviso, Peter Knäbel ha la responsabilità generale per lo sport. In vista della pianificazione della nuova stagione, il direttore dei giovani talenti e sviluppo continuerà ad essere supportato dall’allenatore dell’U19 Norbert Elgert e Mike Büskens. La seduta di allenamento in programma lunedì (1 marzo) sarà guidata dai preparatori atletici”.