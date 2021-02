Lautaro Martinez sembra vicino al rinnovo con l’Inter ma dalla Spagna lanciano l’ipotesi addio dopo lo scudetto per vincere la Champions

Vittoria e +7 sul Milan, impegnato stasera contro la Roma. L’Inter vola a vele spiegate verso lo scudetto. La squadra di Conte conquista ancora un successo contro il Genoa e prova l’allungo decisivo per la lotta al titolo. Ancora decisivo Romelu Lukaku che ha il grande merito di sbloccare il match dopo poco più di trenta secondi, mettendo la partita in discesa per i nerazzurri. Insieme a Lukaku anche Lautaro Martinez ha un ruolo fondamentale per l’Inter.

Quindici gol e sette assist nelle trentatré partite stagionali certificano l’importanza del Toro nello scacchiere tattico di Conte. Anche per questo da tempo si lavora al rinnovo dell’attaccante argentino, per il quale ci sono stati diversi incontri nelle scorse settimane come raccontato da Calciomercato.it. Un affare per il quale trapela grande ottimismo e che nelle prossime settimane potrebbe anche essere ufficializzato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez: il Barcellona per la Champions

Lo stesso Lautaro Martinez ha parlato del rinnovo come qualcosa di ormai chiuso: “Il mio futuro è qui – ha raccontato in una recente intervista – mi vedo a Milano a lungo”. Dalla Spagna però alimentano i dubbi sul futuro del ‘Toro’. E’ ‘diariogol.com’ a parlare nuovamente dell’interesse del Barcellona.

Una trattativa che lo stesso Lautaro Martinez ha considerato ormai chiusa ma che potrebbe tornare a galla nel futuro. Già perché avviatosi alla conquista dello scudetto con l’Inter, il numero 10 nerazzurro avrà voglia di vincere anche fuori dai confini italiani. C’è la Champions sogno di qualsiasi giocatore a far gol a Martinez: “Lautaro resterà senza fare il salto in un grande che garantisce titoli e presenze in Europa?”, la domanda del portale spagnolo. Insomma, l’ipotesi che avanza il portale spagnolo è quella di un Martinez che possa ambire ad un trasferimento al Barcellona (si è parlato di un affare da 70 milioni di euro) per puntare alla Champions dopo aver vinto lo scudetto.