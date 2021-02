L’Inter prova l’allungo scudetto sul Milan e pensa già agli scenari di calciomercato: allo stato attuale, sembra scontato un addio

L’Inter in campo contro il Genoa cerca tre punti che sarebbero fondamentali in ottica scudetto per mettere ancora più pressione al Milan, che scivolerebbe provvisoriamente a -7 e dovrebbe vincere in casa della Roma stasera per tenersi incollato alla vetta. Quasi un’impresa per certi versi, visti gli ultimi risultati dei rossoneri. Conte e Marotta sanno che questo è l’anno davvero buono per lo scudetto, sfruttando anche la stagione di assestamento della Juventus. Nonostante il primo posto e un’Inter lanciata, c’è chi però non è per niente soddisfatto.

Calciomercato Inter, Conte non vede Radu: verso la cessione in estate

Parliamo di Ionut Radu, che si è messo in mostra con il Genoa, poi ha vissuto un’altra stagione al Parma e quest’anno sperava almeno di trovare qualche presenza per convincere la dirigenza e l’allenatore a puntare su di lui come erede di Handanovic. Fino ad ora però la casella delle presenze è ancora ferma a zero, anche quella della Coppa Italia. Come se non bastasse si continua a parlare con insistenza di Juan Musso dell’Udinese come erede di Handanovic. Una situazione che non piace al romeno: come riporta ‘Interlive.it’, infatti, Radu – soprattutto se dovessero restare sia Conte che Handanovic – verosimilmente chiederà la cessione. Uno scenario che sembra quasi scontato se non ci saranno cambiamenti. In quel caso, però, bisognerà valutare se Marotta accetterà di privarsi totalmente di lui, magari in qualche scambio, o lo lascerà andare solo in prestito.