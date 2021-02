Le dichiarazioni di Stefano Pioli alla vigilia del big match Roma-Milan valevole per la 24esima giornata del campionato di Serie A

Stefano Pioli ha presentato il big match con la Roma in programma domani sera allo stadio ‘Olimpico’ e valevole per la 24esima giornata di Serie A. Ecco le parole del tecnico del Milan nella conferenza di vigilia raccolte da Calciomercato.it.

ASSENZA DZEKO – “E’ punto di riferimento per loro, ma la Roma ha dimostrato di saper giocar bene anche senza di lui. Davanti hanno tante soluzioni”.

IMPOSTAZIONE NON CAMBIA – “Il nostro percorso è molto chiaro, possiamo cambiare qualche posizione in campo ma non l’atteggiamento. Quello che ha detto Kjaer rispetta in pieno tutta la nostra convinzione. Abbiamo lavorato tanto per arrivare a questo momento, ci arriviamo bene dopo il superamento del turno in Europa League. Cerchiamo di diventare una squadra vincente. Domani dovremo essere aggressivi, cercando di limitarli per esaltare le nostre caratteristiche. Dobbiamo tornare a giocare di più nella metà campo avversaria”.

SCONTRO CHAMPIONS – “La classifica parla chiaro, sarà una sfida diretta per la Champions. Ora i punti valgono di più, comincia un momento molto intenso per noi: è il momento di spingere e di metterci alla prova. Meglio il risultato o la prestazione? Le due cose devono andare di pari passo, se facciamo risultato con la Roma la prestazione è stata per forza positiva”.

CRITICHE E MOMENTO – “Siamo stati elogiati tantissimo e ora è giusto, viste le prestazioni non all’altezza, essere criticati. Il momento è decisivo, da marzo in avanti si decidono campionato ed Europa League. Abbiamo qualità precise e giocatori forti per ripartire”.

TOMORI – “Titolare domani? Vediamo. Si è comunque inserito benissimo. A parte Mandzukic, Bennacer e Maldini sono tutti a disposizione. Cercheremo di fare le scelte migliori”.

REBIC – “Nell’ultima partita di campionato e a Belgrado è stato meno preciso di come ci ha abituato, ma ha le qualità per tornare a essere determinante”.

Roma-Milan, Pioli: “Ibra concentrato solo sulla gara di domani. Calo Romagnoli? Non bisogna cercare colpevoli”

ROMAGNOLI – “Non mi piace parlare dei singoli in una situazione del genere e non bisogna cercare colpevoli. Per un calciatore ci sta non essere sempre al cento per cento”.

IBRAHIMOVIC – “Di lui a Sanremo ne parlate voi, non io. Zlatan pretende tanto da sé stesso e dai compagni, lo vedo sempre motivato e sereno, come tutti concentrato sulla partita di domani”.