Antonio Conte ha parlato a 360 gradi del suo momento sulla panchina dell’Inter e su diversi temi per l’ultima parte di stagione. Ecco le sue dichiarazioni

Antonio Conte sta vivendo un momento decisamente positivo con la sua Inter. Il tecnico nerazzurro sta guidando i nerazzurri al primo posto in classifica e ora la Beneamata non vuole mollare la vetta da qui a fine campionato. Il tecnico dell’Inter si è confessato in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’. Inizia, parlando del suo concetto di sconfitta: “La sconfitta mi fa stare male, so che la vivrò solo. Non perché il mio staff o i miei amici mi lascino solo, ma vivo una sorta di solitudine interna. Sento addosso la responsabilità. Per questo non voglio viverla. Durante la partita l’idea della sconfitta mi spinge a tirare fuori le unghie per azzannare tutti“.

Conte torna a parlare del concetto di Pazza Inter, cosa che aveva fatto già nella conferenza stampa di presentazione, ormai un anno e mezzo fa: “Se vuoi stare davanti agli

altri devi avere costanza di rendimento: la stabilità è oltre l’avversario”. Si sofferma anche sulle avversarie per il titolo: “La Juventus aveva creato un solco. L’Inter da un anno e mezzo è una squadra che ambisce a vincere. Le altre (Napoli, Milan, Atalanta, Roma, Lazio) stanno crescendo. Noi cresciamo utilizzando la scorciatoia del lavoro”.

Inter, Conte a 360 gradi: da Lukaku all’importanza degli allenatori

Conte parla anche di come vedere il mestiere dell’allenatore: “L’idea va adattata ai giocatori. Il calcio lo vedo da studioso: rimodellare le idee, questo fa la differenza tra allenatori. Lippi alla Juventus ha inciso in modo importante. L’allenatore dà mentalità e indirizzo, deve incidere. Sull’organizzazione c’è stata un’evoluzione. Il portiere è un giocatore aggiunto, se vuoi creare superiorità”.

Parole al miele nei confronti di Romelu Lukaku: “Toppo semplicistico dire che è bravo se ha campo. Mi auguro che lo lascino arrivare in area. Lukaku o Lautaro in area non credo siano una gioia per i difensori. Lukaku è un calciatore atipico nel mondo: è una prima punta e fa da target, è velocissimo, un giocatore da football americano”.

Conte parla poi in maniera specifica della sua avventura all’Inter: “È più difficile cambiare il

chip mentale. Se per 10 anni non vinci ti abitui inconsciamente alla situazione, cerchi alibi o dai la colpa a qualcun altro, non vedi i tuoi limiti né i difetti. Bisogna lavorare in ogni settore”. Fa anche l’esempio di Luciano Spalletti: “Lui è un tecnico molto bravo, che fa calcio. Il problema è riuscire a rompere determinati equilibri per indirizzare la barca dove ti hanno chiesto di portarla. Anche se qualcuno si può pentire di averti scelto”.

L’allenatore sottolinea la volontà di restare. Occhio alla risposta sull’esonero

Annuncia anche le difficoltà del mondo Inter: “L’esperienza alla Juventus è stata importante, ma ci sono arrivato con il bagaglio costruito precedentemente. Mi avevano sconsigliato l’Inter. Sono per le sfide e l’Inter è la più difficile della mia carriera. Ma non temo i confronti: so che nel mio campo ho da dire e tanto. Restare a lungo? Dare la propria impronta e restare tanti anni è la cosa più bella per un allenatore”.

E sull’esonero dice: “Un tifoso avversario avrebbe spinto perché cacciassero Conte dall’Inter. Da avversario voglio ammazzare sportivamente il mio nemico: mandarmi via avrebbe facilitato gli altri. Quando vado in un club ci entro anima e corpo. Sono passionale e la passione fa la differenza, è contagiosa”. Conte lascia, inoltre, una porta aperta alla Nazionale italiana: “Ecco, adesso il solo pensare alla Nazionale mi fa venire i brividi. La mia porta per l’Italia sarà sempre aperta”.