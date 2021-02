Calciomercato Inter, Lautaro Martinez parla del rinnovo | Il suo annuncio

Il futuro di Lautaro Martinez continua a tenere banco tra le dinamiche di calciomercato e il possibile rinnovo di contratto. L’attaccante argentino ha parlato del suo futuro

Lautaro Martinez sta trascinando l’Inter in questa parte di stagione. L’attaccante argentino continua a fornire ottime prestazioni agli ordini di Antonio Conte e ha sfornato un’ottima prestazione anche nel derby contro il Milan. Il futuro della punta sembra sempre più legato all’Inter: sullo sfondo resta il possibile rinnovo di contratto, un anno dopo le voci sempre più insistenti di un possibile addio con direzione Barcellona.

Vi abbiamo riportato a più riprese degli incontri tra l’Inter e gli agenti del calciatore per il rinnovo. Ora l’attaccante argentino ha parlato del suo futuro ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”, sottolineando la possibilità del passaggio in blaugrana e le prospettive che dovrebbero vederlo vestire la maglia dell’Inter: “È vero, si stava lavorando con il Barcellona, la strada era quella, poi non so dirti quanto sono arrivato vicino a quel club. Ma con Conte fui molto chiaro. Gli dissi: La mia testa è qui, è una promessa, non mi faccio condizionare. Ma tanto ora è il passato, rinnovo con l’Inter“. Quando gli viene chiesto dei tempi per l’annuncio risponde: “Non so, troveranno il momento per l’ufficialità, io intanto gioco. Ma il mio futuro è qui, mi vedo a Milano per lungo tempo, di questa città mi piace tutto: il cibo, il rapporto con i tifosi, la squadra, solo sensazioni positive”. Sull’eventuale erede di Messi specifica: “E’ come Diego, niente sarà uguale dopo di lui. Rilevare la sua 10? Magari. Ma devo lavorare tanto per riuscirci”.

L’attaccante argentino parla anche della possibilità di arrivare allo Scudetto e dei risultati positivi dell’ultimo periodo: “Favoriti? Non è una parola che mi piace. Ma certo, questo primo posto regala sensazioni positive, mai mi era capitato con un distacco simile sulla seconda. Fa piacere, perché non è casuale ma il frutto di quanto facciamo con il nostro allenatore. Come dice lui: lavoriamo per portare e lasciare un giorno l’Inter nel posto più in alto possibile“.

Parole d’amore nei confronti di Antonio Conte: “Ha cambiato la mia testa. Un giorno mi ha chiuso nel suo ufficio e abbiamo parlato per un po’, di tutto. Da quel momento ho fatto uno step e la mia carriera è cambiata. Con lui sono migliorato molto nella fase di non possesso palla, ho imparato a riconoscere le situazioni, a leggere bene e prima il gioco, mettendo attenzione anche quando il pallone ce l’hanno gli altri”.