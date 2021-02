Torino, comunicato UFFICIALE: un altro positivo al Covid-19

"BELOTTI è sul taccuino della dirigenza del Milan"

Calciomercato Milan, Donati: "Obiettivo Belotti per l'attacco"



Intervenuto nella nostra diretta, il giornalista di 'Telelombardia' Stefano Donati ha parlato delle strategie del Milan in vista del prossimo calciomercato estivo. Per l'attacco si pensa a Belotti e resta da definire il futuro di Ibrahimovic e Donnarumma, entrambi in scadenza di contratto a giugno. Tutti i dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato.



