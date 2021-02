Il Milan ha pescato il Manchester United per gli ottavi di finale di Europa League. Un sorteggio amaro per i rossoneri ma non da meno per i ‘Red Devils’: le reazioni dall’Inghilterra

Decisi gli accoppiamenti degli ottavi di finale di Europa League con andata l’11 marzo, e ritorno il 18 dello stesso mese. Non è andata particolarmente bene alle italiane con Fonseca che incrocia il suo passato giocando contro lo Shakhtar con la sua Roma, mentre il Milan pesca la più dura del lotto: il Manchester United. Doppia sfida dal sapore di Champions quella contro i ‘Red Devils’ che sono attualmente secondi in Premier League, alla pari del Leicester, con ben 10 lunghezze di svantaggio dal Manchester City.

Una crescita importante quella della compagine di Solskjaer che ha in Bruno Fernandes il calciatore più in forma e maggiormente pericoloso. Milan sfortunato dunque, ma non può festeggiare neanche lo United che avrebbe certamente gradito un avversario diverso. Non mancano le reazioni dall’Inghilterra, a partire dal Manchester United che già questa mattina aveva pubblicato un video dedicato a Zlatan Ibrahimovic, quasi a predire l’esito dell’urna di Nyon. ‘The Sun’ si sofferma proprio sul ritorno del grande ex ad Old Trafford evidenziando inoltre come anche i fan non vedano l’ora di rivederlo. Il rientro dello svedese in città monopolizza anche il ‘Mirror’ così come diverse altre testate d’oltremanica con l’Express’ che sottolinea però anche la sfortuna dello United nel pescare proprio una grande squadra come il Milan dopo aver già battuto la Real Sociedad.