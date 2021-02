Sembra volgere al termine la telenovela legata al futuro di Sergio Ramos. Il difensore spagnolo è pronto a continuare la sua avventura con la maglia del Real Madrid

Sergio Ramos è pronto a continuare la sua avventura con la maglia del Real Madrid. La telenovela legata al rinnovo del contratto sembra poter volgere finalmente al termine: ‘DirectoGol’ riporta, infatti, che il difensore spagnolo avrebbe deciso di accettare la proposta dei blancos. Una proposta che non è stata ritoccata da parte del club e che prevede uno stipendio identico a quello percepito attualmente, 12 milioni di euro netti a stagione, con un decurtamento del 10% per via del coronavirus.

Calciomercato, niente Juve per Ramos

Ramos si legherà così ancora al Real Madrid fino al 30 giugno 2023. Una notizia che spazza via tutte le voci che volevano il difensore classe 1986 lontano dalla Capitale spagnola. Il difensore in questi giorni, dove i rumors si sono susseguiti, è stato accostato con forza al Psg ma anche alla Juventus, dove avrebbe ritrovato Cristiano Ronaldo. E’ dunque facile pensare che Sergio Ramos chiuderà la sua carriera calcistica con la maglia del Real Madrid.

Se la storia Sergio Ramos sembra volgere finalmente al termine, lo stesso non si può dire per altri calciatori, che a fine stagione potrebbero davvero lasciare la Capitale spagnola, per trasferirsi magari proprio a Torino. CR7 verosimilmente non riabbraccerà Sergio Ramos ma potrebbe tornare a giocare con altri ex compagni. Andrà monitorata con attenzione, infatti, la situazione legata a Marcelo. Il brasiliano non è più la prima scelta per Zidane e il bianconero potrebbero davvero essere la meta ideale. La situazione che però andrà maggiormente monitorata in queste settimane è quella legata a Raphael Varane.

Il francese ha un contratto in scadenza nel 2022 e senza un prolungamento, l’addio in estate potrebbe davvero concretizzarsi. Varane ha uno stipendio di circa 8,5 milioni netti all’anno e un valore di mercato di circa 50-55 milioni di euro. Il calciatore è solo un classe 1993 ed è dunque da considerarsi nel pieno della sua carriera, proprio per questo i top club potrebbero decidere di investire una cifra così importante. Per la Juventus, che in passato ci ha dimostrato di essere capace a colpi del genere, attenzione ai soliti Psg e Manchester City.