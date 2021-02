Calciomercato Juventus, Paratici su Aouar e altri due | Ipotesi di scambio

La Juventus sembra avere ben chiari i piani sul calciomercato per rinforzare sensibilmente la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Ecco i nomi preferiti da Paratici e i possibili scenari

La Juventus è attesa da un finale di stagione molto intenso e che la vede protagonista in tutte le competizioni. I bianconeri, però, continuano a ragionare anche sul calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa. La Vecchia Signora, in particolare, sembra avere un obiettivo ben chiaro in vista del prossimo mercato: rinforzare il centrocampo.

I bianconeri, infatti, vanno alla ricerca di profili di grande qualità e possibilmente futuribilità per rinforzare la squadra nella zona nevralgica. La società ha intenzione di farsi trovare pronta e di certo i nomi non mancano. Fabio Paratici sta scandagliando il calciomercato ormai da mesi, alla ricerca dei nomi giusti per aumentare il tasso tecnico sia nell’impostazione della manovra che nella conclusione dell’azione. Ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, tre nomi per il centrocampo: Locatelli e Aouar in prima fila

La Juventus prosegue il suo percorso sul campo, ma senza dimenticare le dinamiche sul calciomercato. Il focus resta sul centrocampo e non mancano i nomi che potrebbero fare decisamente comodo ad Andrea Pirlo. In prima fila, come riporta ‘TuttoSport’, resta Manuel Locatelli. Il centrocampista del Sassuolo piace per qualità e caratteristiche tecniche: è giovane e italiano e sta dimostrando tutto il suo talento con i neroverdi. L’operazione, però, ha dei costi non semplici da affrontare. Il Sassuolo chiede 35 milioni di euro e per ora non ha aperto all’inserimento di contropartite tecniche.

Da valutare con grande attenzione anche il futuro di Houssem Aouar. Il trequartista ha caratteristiche diverse da Locatelli ma rappresenta un profilo che piace molto alla dirigenza della Juventus. I costi dell’operazione in questo caso si aggirano attorno ai 50-55 milioni di euro e per abbassarli i bianconeri potrebbero mettere in piedi uno scambio. Occhio ai nomi di Mattia De Sciglio e Douglas Costa che potrebbero rientrare nell’operazione. Dalla Germania, infine, rilanciano un interesse dei bianconeri per Corentin Tolisso che comunque cambierà squadra a un anno dalla scadenza del contratto.