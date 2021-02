CMIT TV | ESCLUSIVO Mutti su futuro e ritorno in panchina

Bortolo Mutti, a CMIT TV, parla del suo futuro e di un possibile ritorno in panchina

Non solo Gattuso e il ‘caso’ Ilicic. Intervenuto in esclusiva a CMIT TV, Bortolo Mutti ha anche parlato del suo futuro e di un possibile ritorno in panchina. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

“Mi farebbe piacere rientrare, la voglia è tanta. Purtroppo è qualche anno che siamo dimenticati. – ha dichiarato l’allenatore – Bisogna avere pazienza ed essere ottimisti, abbiamo un’età noi over 60, non abbiamo molte chance”. CLICCA QUI PER LEGGERE LE DICHIARAZIONI COMPLETE.