La situazione in casa Napoli non è delle migliori e sulla graticola è finito l’allenatore Gennaro Gattuso. Ma anche il presidente De Laurentiis non è esente da critiche

Continuano ad essere agitate le acque in casa Napoli e a finire sul banco degli imputati, da alcune settimane, è l’allenatore Gennaro Gattuso. Diversi anche i nomi che sono circolati per un’eventuale sostituzione a stagione in corso: dal grande ex Maurizio Sarri a Rafa Benitez, anch’egli già visto all’opera sulla panchina azzurra. E tanti altri ancora. La squadra vive un momento molto difficile e, anche a causa di diverse assenze per infortunio, i risultati sono stati tutt’altro che soddisfacenti.

Ma non è il solo ad essere finito nel mirino della critica: il giornalista Furio Focolari, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’, punta il dito anche sul presidente Aurelio De Laurentiis: “Via Gattuso? Vista da fuori, penso che la cosa migliore per il Napoli sarebbe che De Laurentiis cambiasse aria. La colpa è sicuramente sua e anche di chi lo accompagnava da vicino. Se spendi tutti quei soldi per Osimhen, non è colpa mia! Il problema è il caos che lui riesce a creare con tutti gli allenatori. A parte gli investimenti sbagliati, l’atmosfera non è mai serena a Napoli. La Lazio non è superiore al Napoli, sta facendo meglio del Napoli. Inzaghi sono cinque anni che è lì, a Napoli cambia allenatore ogni cinque minuti. Credo che Gattuso sia un signor allenatore, che ha avuto un sacco di problemi e che ha avuto anche problemi fisici. Non sarà Guardiola, ma è un buon allenatore. Si assume tutte le responsabilità e non sempre sono sue”.