Il Real Madrid mette nel mirino Romero. Il difensore dell’Atalanta di Gasperini, osservato speciale nel match di Champions League, il cui cartellino è di proprietà della Juventus

Lo scorso settembre l’Atalanta ha messo le mani su Cristian Romero, prelevandolo dalla Juventus, che hanno versato nelle casse bianconeri 2 milioni di euro, con la formula del prestito biennale. L’ex giocatore del Genoa si è così legato ai bergamaschi fino al 30 giugno 2022. La Dea potrebbe pagare altri 2 milioni di bonus al raggiungimento di determinati obiettivi e decidere di riscattare il calciatore dalla Juve per 16 milioni, pagabili in tre esercizi.

La stagione più che convincente di Romero lascia davvero pochi dubbi. Il centrale argentino classe 1998 è diventato un punto fermo della squadra di Gasperini, che difficilmente non eserciterà il riscatto. In stagione ha collezionato 25 presenze, riuscendo ad andare a segno per ben 3 volte. Il suo rendimento è cresciuto di partita in partita, tanto da finire nel mirino dei grandi club.

Calciomercato, il Real Madrid osserva Romero

Come riporta in Spagna ‘Don Diario’, il nome di Romero sarebbe finito sul taccuino del Real Madrid. I blancos sono alla ricerca di un nuovo difensore e l’argentino potrebbe davvero rappresentare il profilo giusto. Ieri sera – sotto gli occhi dei dirigenti del Real – l’ex Genoa era sotto esame. L’Atalanta è uscita dal campo del Gewiss Stadium con il risultato di 1 a 0, giocando in dieci dal 17esimo del primo tempo, per l’espulsione di Freuler. La prova di Romero, che ha guidato la difesa, nel match di andata degli Ottavi di finale di Champions League, non può che essere giudicata più che positiva. Zidane, che conosce bene il difensore, avrebbe già promosso il suo acquisto, ritenendolo un ottimo difensore. Gli orobici potrebbero anticipare il riscatto del giocatore dalla Juve per rivenderlo al doppio del prezzo.