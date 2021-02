Gasperini ha deciso di sostituire Ilicic dopo trenta minuti dal suo ingresso in campo: la reazione del trequartista sloveno

Doveva essere uno dei protagonisti della serata Champions di Bergamo ed invece Ilicic ha deluso le attese. In Atalanta-Real Madrid, il trequartista sloveno è partito dalla panchina con Gasperini che ha deciso di puntare sul duo tutto colombiano Zapata-Muriel. Nonostante l’infortunio dell’ex Napoli al 30′ del primo tempo, Ilicic ha dovuto attendere il 56′ per calcare il terreno di gioco dello stadio bergamasco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Purtroppo per lui le promesse iniziali si sono infrante davanti ad una prestazione decisamente deludenti. Pochi palloni toccati, molti quelli sbagliati e la sensazione che l’ex Palermo non fosse proprio entrato in partita. L’avrà pensato anche Gasperini che all’86’ ha deciso di richiamarlo nuovamente fuori dal terreno di gioco per far posto a Malinovskyi. Prima del cambio, dopo un rimprovero di Ilicic a Pessina per un passaggio sbagliato, il tecnico gli ha urlato: “Dai non mollare, datti da fare ca…, datti da fare invece di allargare le braccia”. Una sostituzione ovviamente non gradita da Ilicic che ha lasciato il terreno di gioco scuro in volto e si è diretto negli spogliatoi senza fermarsi in panchina.

LEGGI ANCHE >>> Atalanta-Real Madrid, primo tempo infuocato | Triplo ko

Atalanta-Real Madrid, delusione Ilicic per Gasperini

Dovrà ora essere bravo Gasperini a ricaricare il proprio calciatore in vista del rush finale del campionato e del ritorno degli ottavi di Champions League. Il gol di Mendy nel finale toglie molte speranze all’Atalanta ma la qualificazione non è ancora chiusa e per centrare l’impresa servirà anche il miglior Ilicic.