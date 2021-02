Douglas Costa ha parlato del suo futuro. L’esterno brasiliano di proprietà della Juventus, in forza al Bayern Monaco, è pronto a far ritorno in Italia. A gennaio è stato accostato anche al Milan

Douglas Costa non sta vivendo la stagione che sperava. La sua nuova avventura al Bayern Monaco è tutt’altro che esaltante. Fin qui i minuti giocatori sono stati 703 e il brasiliano non è certo un titolare dei bavaresi. In Bundesliga ha collezionato solamente 11 presenze, 3 solamente dal primo minuto.

Ad oggi appare alquanto complicato immaginare che nel futuro di Costa possa esserci ancora il Bayern Monaco. L’esterno, che il prossimo 14 settembre compirà 31 anni, ha fatto il suo ritorno in Germania con la formula del prestito e i tedeschi non sembrano intenzionati a riscattarlo.

Calciomercato Juventus, le parole di Costa

Douglas Costa, intervenuto su Twitch con il giornalista Pierluigi Pardo, ha parlato tanto, trattando vari argomenti. In merito al suo futuro si è così espresso: “Vediamo cosa succederà, ho ancora un contratto con la Juve. Mi piacerebbe tornare in Italia, un paese che amo tantissimo. Quando sono arrivato mi sono adattato benissimo e mi porto i tifosi nel cuore. Lingua? La cosa curiosa è che lo parlo meglio da quando ho lasciato l’Italia. A Torino parlavo spagnolo con Dybala e non avevo tempo di imparare l’italiano”.

ALLEGRI – “Il mio primo anno in Italia ho fatto fatica a capirlo ma mi ha fatto capire come si gioca in Italia. Un calcio diverso rispetto a quello tedesco, più difensivo”.

Calciomercato, ritorno di fiamma del Milan

Douglas Costa è pronto a far ritorno in Italia, dove potrebbe giocare per una squadra diversa dalla Juventus. Il calciatore – come si evince dalle sue parole – non ha escluso un futuro in un altro club. A gennaio l’esterno è stato accostato al Milan. I rossoneri – viste le prestazioni deludenti di Castillejo e Saelemaekers – sono ancora alla ricerca di un’ala destra e il nome del brasiliano potrebbe davvero tornare di moda, anche se lo stipendio non sembra proprio in linea con i parametri del club milanese.