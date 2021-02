Le dichiarazioni alla vigilia di Paulo Fonseca in vista del match di Europa League all’Olimpico contro il Braga

Viglia di Europa League per la Roma, che domani affronterà all’Olimpico il Braga per il ritorno dei sedicesimi di finale. La squadra allenata da Paulo Fonseca parte dal rassicurante successo esterno dell’andata per 2-0. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

L’allenatore portoghese è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi in primis sull’utilizzo di El Shaarawy: “E’ pronto, può aiutare la squadra. Il turno per me non è chiuso, dobbiamo avere l’atteggiamento giusto. Conosco la mentalità di questo gruppo, loro vogliono cambiare questo risultato. Questo turno non è chiuso, dobbiamo avere l’ambizione di vincere, non di gestire”.

Condizioni infortunati – “Smalling e Ibanez sarà difficile averli con il Milan. Kumbulla è più vicino al rientro. Pastore? E’ stato fermo a lungo, sta recuperando piano piano. Per me è stato importante averlo vicino alla squadra durante la partita. Deve recuperare la miglior condizione fisica: può tornare presto penso”.

Periodo decisivo – “Sono tutti momenti decisivi, dal primo giorno che abbiamo iniziato. Penso solo al Braga, sarà una partita difficile. Non penso al Milan adesso. Dobbiamo chiudere la questione del turno, solo dopo penseremo al Milan“.

Juan Jesus e Fazio fuori dalla lista – “Parliamo di questo perché siamo in una situazione non normale, con tanti infortuni in difesa. Ho fatto una scelta, non posso tornare indietro. Abbiamo quelli che abbiamo e giocheremo con loro in campo. Dovete capire che è una scelta limitata, dobbiamo farla per questioni di numeri. In campionato Fazio ha giocato bene e anche Jesus quando è entrato: sono soddisfatto del loro rendimento”.