Il giornalista e tifoso della Juventus, Claudio Pea, attacca Paratici per il caso Suarez sui fatti in merito all’esame dell’attaccante all’Università per stranieri di Perugia

Non si è spento l’eco sul caso Suarez e l’esame all’Università per stranieri di Perugia, con le indagini della Procura che proseguono. Sotto la lente d’ingrandimento per la delicata situazione resta Fabio Paratici, con il CFO della Juventus che è anche in scadenza di contratto con i bianconeri il prossimo 30 giugno. Ad attaccare il dirigente piacentino è Claudio Pea, giornalista e tifoso juventino: “Dopo i fatti dell’Università di Perugia sul caso Suarez la Juventus aveva l’opportunità di licenziare Paratici per giusta causa. Ma Agnelli è capace di tutto ormai perché può rinnovargli anche il contratto”, ha sottolineato Pea sulle frequenze di ‘Radio Amore Campania’.

Pea su Sarri: “Non torna al Napoli. Si gode i soldi della Juve”

Pea prosegue parlando del momento della squadra di Pirlo: “La Juventus mi dà una nausea pazzesca… Il campionato di Serie A è finito l’altra domenica, dopo il derby. Conte non perderà mai un campionato, la Juventus non lo riprende più, nemmeno se vince lo scontro diretto. Guardate chi ha in panchina Conte: Sanchez, Vidal, Gagliardini, Kolarov, Vecino, la Juventus ha solo Bernardeschi in panchina”.

Pea parla anche di Sarri e Allegri: “Sento parlare di Sarri al Napoli, ma lui è a casa sua, ha paura del Covid. Potrebbe andare in Nuova Zelanda dove non portano la mascherina, se la Juventus non gli rinnova il contratto guadagna altri due milioni e mezzo di euro. Sarri allenerà un’altra grossa squadra, ma non il Napoli. Può andare all’estero oppure alla Roma. Nel frattempo si gode i soldi della Juventus. Perché i bianconeri non prendono Allegri? Perché Agnelli è intelligente, ma anche un testone. Champions? Non penso che la Juventus passi il turno”.