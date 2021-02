Coronavirus, allarme Torino: a rischio almeno due gare

Coronavirus, la Serie A scossa dal caso Torino: numerosi positivi tra i granata, fortemente a rischio i match con Sassuolo e Lazio

Giornata chiave in casa Torino, oggi, per chiarire la situazione in merito ai contagi da coronavirus nella squadra granata. Dopo le tre positività emerse nei giorni scorsi, ieri la Asl del capoluogo piemontese ha sospeso per una settimana gli allenamenti della compagine di Nicola. Giocatori in attesa dell’esito dei nuovi tamponi (come i giocatori del Cagliari, ultimi avversari dei granata nello scorso turno di campionato), in isolamento quasi tutta la squadra mentre in quarantena i precedentemente positivi. Situazione che mette a forte rischio i prossimi impegni del club.

Coronavirus, possibile focolaio nel Torino: gli scenari

Il Torino dovrebbe scendere in campo venerdì sera in casa contro il Sassuolo e martedì contro la Lazio nell’anticipo del turno infrasettimanale. La Lega dovrebbe prendere una decisione ufficiale oggi. In assenza di almeno dieci positivi, i granata sarebbero impossibilitati a chiedere il ‘jolly’ per il rinvio. Ma la decisione dell’Asl, che si è espressa per tutelare la salute pubblica, anche in caso di rinvio di entrambe le gare, metterebbe al riparo il club da eventuali sanzioni e penalizzazioni, dopo il precedente giurisprudenziale di Juventus-Napoli a seguito della sentenza del collegio di garanzia del Coni. Praticamente scontato il rinvio di Torino-Sassuolo, da valutare la situazione relativamente a Lazio-Torino, anche se il fatto che i granata debbano recarsi in trasferta a Roma complica ovviamente il tutto.