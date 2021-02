Situazione al limite in casa Torino per via del Covid: negli ultimi giorni sono spuntati diversi casi e ora i granata vogliono vederci chiaro, arriva anche il comunicato

In casa Torino il Covid sta bussando in maniera preoccupante e importante. Negli ultimi giorni i granata hanno reso note le positività di tre giocatori, che però al momento non hanno impedito alla squadra di Nicola di vincere in casa del Cagliari e di scendere in campo. La situazione però in queste ore sembra essere peggiorata, come testimoniato anche dal comunicato ufficiale del Toro: “In relazione alla situazione contingente, relativa a ulteriori casi di positività al Covid 19, non ancora stabilizzata e in evoluzione, su indicazione dell’Autorità sanitaria locale competente il Torino Football Club comunica che l’allenamento odierno è sospeso in attesa di ulteriori controlli“.

Torino, i casi Covid aumentano | Ora il match con il Sassuolo è a rischio

Come riporta ‘Repubblica’, sarebbero saliti a sei i casi di positività al Covid nei granata e ora il timore è che dai nuovi test ne possano emergere altri. La paura di un focolaio è concreta e la Asl potrebbe anche decidere di fermare il prossimo incontro dei granata per ragioni sanitarie, per contenere il contagio tra i calciatori e limitare i rischi. Anche tra staff tecnico e squadre potrebbero esserci altri casi e quindi la sfida di venerdì contro il Sassuolo ad ora non è da ritenersi sicura di giocarsi.