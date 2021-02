Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: domani il summit decisivo

Calciomercato Milan, momenti decisivi per il rinnovo di Calhanoglu: domani l’incontro per prolungare il contratto del turco, le cifre

Fase cruciale della stagione del Milan, che dovrà confermare quanto di buono fatto nella prima metà dell’annata. Rossoneri in calo nelle ultime settimane e scivolati a -4 dall’Inter, dopo la sconfitta per 3-0 nel derby, ma ora è il momento di serrare le fila. Per provare a tenere in vita la corsa scudetto e per suggellare il piazzamento Champions, obiettivo minimo che sarebbe fondamentale per il futuro del club. Società al lavoro anche fuori dal campo per i rinnovi di contratto ‘pesanti’, che saranno la base della squadra di domani. Il primo capitolo che potrebbe essere presto concluso è quello riguardante Hakan Calhanoglu.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, nodo rinnovo | Richiesta Raiola: sale la tensione

Calciomercato Milan, rinnovo Calhanoglu: c’è un milione di differenza

La ‘Gazzetta dello Sport’ conferma le ultime indiscrezioni. Il summit per il turco sarebbe stato fissato domani, l’obiettivo è arrivare alla stipula del nuovo contratto con scadenza nel 2025. Appuntamento con l’agente Gordon Stipic, la volontà del giocatore e quella del club è di venirsi incontro, ma c’è ancora distanza tra le parti. Calhanoglu ha rivisto al ribasso le sue pretese iniziali, ma continua a chiedere 5 milioni di euro di ingaggio annuo, a fronte di una proposta del Milan di circa 4 milioni. Decisiva nella realizzazione dell’affare potrebbe essere la definizione dei bonus, Maldini e Massara sono al lavoro per limare la differenza. Il dettato di Gazidis è chiaro: contenere il più possibile la crescita del monte ingaggi, per non elevarlo oltre una certa soglia. Il rispetto del Fair Play finanziario prima di tutto. La trattativa è inoltre fondamentale anche in vista degli altri rinnovi di contratto da mettere a segno. Gli altri giocatori in scadenza sono in attesa di capire le modalità dell’accordo con Calhanoglu per parametrare le proprie richieste.