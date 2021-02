La Juventus resta attenta agli scenari su Manuel Locatelli. Sul talento del Sassuolo ci sarebbe però anche l’interesse del Real Madrid

Il Real Madrid alla prova Atalanta questa sera nel match d’andata degli ottavi di Champions League. Zinedine Zidane dovrà fare a meno di diverse stelle, tra le quali spiccano gli infortunati Sergio Ramos e Benzema. Ci sarà invece a centrocampo Toni Kroos, pronto a guidare insieme a Modric la mediana dei ‘Blancos’. Per la prossima stagione, però, la dirigenza dei campionai di Spagna sta pensando ad un restyling nel reparto mediano del campo. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube.

Juventus, pericolo Real: Zidane punta Locatelli

Questo anche con l’avallo di Zidane, che stando alle ultime che filtrano dalla Spagna dovrebbe restare al timone del Real qualsiasi cosa succeda in questa stagione a livello di risultati. Via libera di ‘Zizou’ al ricambio generazionale, con Aouar che resta uno dei pallini del tecnico francese. Un altro obiettivo sarebbe Goretzka, anche se la strada per il tedesco sarebbe tutta in salita vista la volontà del Bayern Monaco di non privarsi del giocatore ex Schalke. Tra le stelle del futuro, Neuhaus e Camavinga restano sul taccuino degli uomini mercato merengues e del presidente Florentino Perez. Tra questi ci sarebbe anche Manuel Locatelli, con il Real Madrid che stando al portale ‘Don Balon’ guarda con attenzione anche alla Serie A. Il play del Sassuolo piace a Zidane e nelle scorse settimane è stato accostato pure al Manchester City dell’estimatore Guardiola.

In Italia l’ex Milan rimane in cima alla lista degli acquisti della Juventus, con Paratici che dovrà quindi fronteggiare la concorrenza anche delle big estere. Il Real segue con interesse Locatelli che potrebbe liberarsi dal Sassuolo per una cifra non superiore ai 30 milioni di euro come scrive la testata spagnola.