Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala in stallo | L’addio si avvicina

Calciomercato Juventus, si complicano i discorsi per il rinnovo di Dybala: situazione bloccata, addio a fine stagione sempre più probabile

La vittoria contro il Crotone ha dato ossigeno alla Juventus, dopo le batoste con Napoli e Porto. Bianconeri che ‘vedono’ il rilancio in classifica, con il terzo posto solitario a -8 dall’Inter e la gara ancora da recuperare contro gli azzurri. Ma la rincorsa allo scudetto è ancora difficile, viste le numerose assenze. E anche in Champions, tra due settimane, occorrerà una risposta convincente contro il Porto per rimontare l’1-2 dell’andata ed evitare un’altra uscita prematura. Pirlo si gioca molto, il tecnico non ha ancora avuto a disposizione, di fatto, Paulo Dybala, limitato da contrattempi di varia natura e il cui rientro, visti i problemi al ginocchio, potrebbe slittare ulteriormente. Una situazione, quella della ‘Joya’, piuttosto complessa, dentro e fuori dal campo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus, preoccupano Dybala e Arthur | Il punto sugli infortuni e i tempi

Calciomercato Juventus, futuro Dybala: indizi e scenari

Le dichiarazioni di Paratici su Dybala nel prepartita contro il Crotone hanno evidenziato una situazione al momento di stallo. Dal punto di vista del recupero fisico, così come da quello contrattuale. Come noto, i discorsi sul prolungamento dell’attuale accordo, in scadenza nel 2022, sono rimasti bloccati dall’autunno, con la lunga permanenza di Antun, agente del giocatore, a Torino che a ottobre risultò infruttuosa. Come raccontato da Calciomercato.it, Dybala non ha ancora ricevuto chiamate dalla Juventus per discutere il rinnovo. Una strategia di attesa da parte della Juventus, che sembra voler valutare il giocatore quando potrà tornare a disposizione della squadra ed essere finalmente utile, cosa che per il momento in questa stagione non è mai successa tra problemi di varia natura. Una situazione che alimenta dubbi e, secondo il ‘Mirror’, potrebbe avvicinare l’addio al termine della stagione. E’ chiaro infatti che, con il contratto in scadenza il prossimo anno, in estate la Juventus dovrebbe quasi certamente optare per la cessione per cercare di ricavare qualcosa dall’addio dell’argentino. Una scelta che potrebbe essere dolorosa, a quanto pare, solo fino a un certo punto.