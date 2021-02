Juventus-Crotone 3-0: i bianconeri tornano alla vittoria, Ronaldo decisivo

Vittoria per la Juventus contro il Crotone per 3-0: decisivo, manco a dirlo, Cristiano Ronaldo con una doppietta

E’ finita 3-0 la partita tra la Juventus e il Crotone. Torna alla vittoria la squadra di Andrea Pirlo dopo due sconfitte consecutive, tra Serie A e Champions League. L’1-0 di Napoli e il 2-1 contro il Porto aveva creato diversi malumori, mentre questa sera sono arrivati i tre punti. Anche -e soprattutto- grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo, che ha indirizzato la partita già nel primo tempo. Due gol di testa per CR7, che ha raggiunto e poi superato Lukaku nella classifica dei marcatori.

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Dybala, priorità al ritorno in campo. Nessuna chiamata per il rinnovo

Nel secondo tempo, il tris di McKennie ha chiuso la partita. Il centrocampista nordamericano è quello che ha segnato più gol (4) tra i bianconeri quest’anno. Una note dolente, però, per Andrea Pirlo: l’ammonizione ricevuta da Danilo costringerà il terzino brasiliano a saltare la trasferta di Verona, per una Juve già in emergenza in difesa. Male il Crotone alla quinta sconfitta consecutiva, la diciassettesima del campionato. E un -8 dal quartultimo posto che mette in difficoltà Stroppa. Domenica ci sarà lo scontro diretto col Cagliari, che oggi ha ufficializzato Semplici come nuovo allenatore.

LEGGI ANCHE >>> Milan-Inter, Romagnoli stupefatto | Il labiale su Lukaku

CLASSIFICA SERIE A: Inter punti 53, Milan 49, Juventus* 45, Roma 44, Atalanta 43, Lazio 43, Napoli* 40, Sassuolo 35, Verona 34, Sampdoria 30, Genoa 26, Fiorentina 25, Udinese 25, Benevento 25, Bologna 25, Spezia 24, Torino 20, Cagliari 15, Parma 14, Crotone 12.

*Una partita in meno