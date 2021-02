La Juventus si impone 3-0 contro il Crotone e gran parte del merito va a Ronaldo: un bianconero finisce nel mirino e alimenta il ‘rimpianto’ Haaland

Riecco la Juventus, riecco Ronaldo. Il portoghese con una doppietta fa tornare al successo la squadra di Pirlo contro il Crotone (tris firmato da Kulusevski) ma c’è qualche bianconero che continua a non convincere. La prestazione di Ramsey è finita sotto processo, ma anche Kulusevski non ha convinto in pieno. Lo svedese ha l’attenuante di giocare in un ruolo non suo: Pirlo, vista l’emergenza, lo sta impiegando come seconda punta, ma in questa posizione deve modificare il suo modo di giocare e perde alcune delle sue qualità migliori. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Anche per questo i tifosi bianconeri si domandano quanto sia stato giusto puntare tanto sul suo acquisto e c’è chi non si dà pace: “Con la stessa cifra prendevamo Haaland, esco pazzo”.

Ecco una serie di tweet su Kulusevski:

Finale: si è vinto facile contro il dopolavoro. CR7 ci toglie le castagne del fuoco nel primo tempo. Chiesa ottimo, bene Alex Sandro. #Bentancur riesce nell’impresa di non combinare nulla anche oggi. #Kulusevski resta un “boh?”. Non abbiamo comunque giocato bene. #JuventusCrotone — Diego Giorgio (@dgiorgio73) February 22, 2021

Un giorno o l’altro qualcuno mi spiegherà quali sono le caratteristiche di Kulusevski che ci hanno spinto a comprarlo (a caro prezzo) — DanvsGrinch (@Danvesfood) February 22, 2021