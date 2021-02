Calciomercato Napoli, furia De Laurentiis su Gattuso | La decisione per la panchina

Nella giornata di ieri, il Napoli è stato sconfitto dall’Atalanta per 4-2. Tornano i rumors sulla panchina di Gennaro Gattuso: cosa filtra da Aurelio De Laurentiis

Il Napoli non riesce proprio a ritrovare continuità di risultati in questa stagione. Dopo il bel successo di misura ottenuto contro la Juventus, i partenopei sono stati sconfitti sia dal Granada in Europa League sia ieri contro l’Atalanta. La preoccupazione per la classifica è sempre più incalzante. Il Napoli resta in corsa, ma ora a -3 proprio dai bergamaschi che sono riusciti a vincere lo scontro diretto con vista Europa. I partenopei occupano la settima posizione in classifica con 40 punti, ma restano comunque in piena corsa per la Champions League, dato che cinque squadre sono raccolte in quattro punti tra il terzo e il settimo posto.

In ogni caso è richiesta una svolta, anche a breve giro di posta, per dare una svolta alla classifica e alla stagione. In tal senso, i tifosi continuano a puntare il dito contro Gennaro Gattuso. La posizione del tecnico continua a non essere stabile, ancor di più dopo il KO subito ieri: ecco cosa filtra riguardo il suo futuro e il pensiero di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, occhio al futuro di Gattuso: De Laurentiis furioso

Sono stati in tanti nelle ultime ore a prendersela con Gennaro Gattuso, che già nelle scorse settimane era finito sotto osservazione da parte della società. Molti hanno mosso critiche per la gestione dei cambi del tecnico che ha sostituito due centrali contemporaneamente, come hanno per la marcatura di Mario Rui su un colosso come Zapata, ieri straripante.

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, De Laurentiis sarebbe furioso dopo l’ennesima sconfitta stagione. E’ stato proprio il Presidente a imporre il silenzio stampa post-partita che tanto ha fatto discutere nelle ultime ore. Al momento, però, il patron partenopeo non ha intenzione di ragionare di pancia per il futuro di Gattuso. Il tecnico resterà al suo posto, così come era stato deciso già nella scorsa settimana dal Presidente e dai suoi collaboratori. Il tecnico gode della fiducia del club, ma ora quella dell’ambiente sembra totale. Vedremo se arriverà presto una svolta o se permarrà la discontinuità in questa stagione per il Napoli.