Calciomercato Juventus, ritorno su Milik | Due nomi per Pirlo

La Juventus sembra intenzionata a rinforzare in maniera consistente il suo attacco nella prossima sessione di calciomercato. I bianconeri hanno messo nel mirino due nomi in particolare: ecco i dettagli

La Juventus sta patendo le grandi assenze in attacco in questa fase della stagione. Paulo Dybala continua a soffrire il problema al ginocchio che già l’ha tenuto al box nelle ultime settimane e anche Alvaro Morata non è al meglio. Le ultime due partite contro Napoli e Porto hanno messo in evidenza le lacune offensive del club bianconero che potrebbe, quindi, intervenire in maniera importante sul calciomercato per garantire ad Andrea Pirlo un altro colpo di livello.

In tal senso, i bianconeri continuano a guardare in Francia. Vi abbiamo già riportato negli scorsi giorni, l’interesse dei torinesi per Arkadiusz Milik, su cui c’è anche la Roma, e la situazione contrattuale del bomber polacco con il Marsiglia. Ora la Juventus potrebbe pensare nuovamente all’attaccante, ma non è l’unico profilo vagliato dalla società bianconera.

Calciomercato Juventus, attaccante cercasi: occhi su Depay e Milik

Negli ultimi mesi, sono stati molti i nomi sondati dalla Juventus sul mercato, alla ricerca del profilo giusto per accontentare Andrea Pirlo. Da Scamacca a Giroud, passando per Dzeko, soprattutto la scorsa estate. In vista della prossima sessione estiva, Paratici sembra avere tutta l’intenzione di affondare il colpo per Milik. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, infatti, in caso di mancata qualificazione in Champions League per il Marsiglia, traguardo sempre più proibitivo, è possibile che i francesi decidano di sacrificare il bomber.

I rapporti tra Juventus e OM sono ottimi e ciò faciliterebbe l’approdo del polacco a Torino, utile anche per migliorare lo score sui calci piazzati diretti. Se, invece, l’attaccante dovesse tornare al Napoli, il colpo per Paratici sarebbe facilitato dalla presenza della clausola da 12 milioni di euro. I bianconeri, in ogni caso, continuano a seguire con grande attenzione anche Memphis Depay. Il calciatore del Lione potrebbe arrivare a parametro zero ed è entrato nel mirino di tutte le big.