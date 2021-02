Marcos Alonso, accostato a Juventus e Inter, è pronto a restare in Inghilterra. Il terzino spagnolo con l’arrivo di Tuchel è tornato protagonista

Thomas Tuchel cambia il futuro di Marcos Alonso. Il terzino spagnolo, con l’arrivo del tecnico tedesco in panchina, è diventato un titolare del Chelsea. Le statistiche d’altronde parlano più che chiaro: l’ex Fiorentina, nelle ultime cinque partite di Premier League, ne ha giocate quattro da titolare, per 90 minuti, e una da subentrato, per 28 minuti. Numeri che sottolineano come Tuchel abbia deciso di puntare su Alonso, che con Lampard, in campionato, invece, aveva disputato solamente le prime tre partite. Una situazione, che aveva spinto il classe 1990 a volere cambiare aria a gennaio.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio e non solo CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, 80 milioni per l’attaccante: fissato il prezzo!

Le squadre interessate ad Alonso non mancavano di certo. Il giocatore è stato accostato con insistenza a Inter e Juventus ma trattare con il Chelsea non è mai facile. L’esterno mancino piace ancora ai due club italiani, così come al Barcellona di Koeman ma adesso le cose potrebbero cambiare. Dall’Inghilterra giunge notizia, infatti, del desiderio di Alonso, adesso, di restare a Londra. Il terzino spagnolo – come riporta ‘The Sun’ – avrebbe così deciso di prolungare la sua esperienza con il Chelsea.

Al termine della stagione chi dovrebbe lasciare Londra certamente è, invece, Emerson Palmieri. Il terzino italo-brasiliano continua a non trovare spazio e in estate potrebbe concretizzarsi il ritorno in Serie A. Il giocatore ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2022 e anche per questo la sua cessione sembra davvero vicina. Su Emerson – come per Alonso – ci sono Inter e Juventus ma attenzione anche al Napoli di De Laurentiis.