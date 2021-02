Calciomercato Inter, Conte sogna il super scambio col Chelsea

Calciomercato Inter, Conte può sognare in grande per la prossima stagione: colpaccio dal Chelsea, può decollare lo scambio

L’Inter si gioca oggi carte importantissime per la corsa scudetto. Al comando della classifica dopo un lungo inseguimento, i nerazzurri disputano il derby contro il Milan, staccato di un punto, per legittimare il primato e tentare addirittura la fuga, fidando nel ritardo delle altre concorrenti. Per Antonio Conte è una giornata fondamentale per il campionato e anche per il suo futuro, considerato che una conferma passa probabilmente per la conquista dello scudetto, in una stagione in cui gli altri obiettivi sono stati falliti. Il tecnico pugliese si affida alla sua squadra per superare l’ostacolo e sogna anche in grande in vista della prossima stagione. L’idea di un eventuale ridimensionamento della rosa in caso di cessione non lo sfiora per il momento, anzi nel prossimo mercato potrebbe esserci finalmente l’occasione per mettere le mani su un obiettivo di lungo corso.

Calciomercato Inter, nuova occasione per Kante: ecco lo scambio che vorrebbe Tuchel

Parliamo di Ngolo Kante, centrocampista da lui allenato ai tempi del Chelsea e che a più riprese ha chiesto per rendere assolutamente irresistibile il suo centrocampo. I londinesi hanno sempre alzato un muro finora invalicabile, ma le cose potrebbero cambiare. Stando a ‘Don Balon’, infatti, il nuovo tecnico Tuchel non sembrerebbe intenzionato a puntare sul francese almeno come titolare inamovibile. La sua idea pare quella di preferire Jorginho e Kovacic nella cerniera di centrocampo. Al contrario, in vista della prossima stagione, il tecnico tedesco dei ‘Blues’ è alla ricerca di un difensore di sicuro affidamento. Ecco che dunque l’Inter potrebbe mettere sul piatto Skriniar per uno scambio in cui entrambe le squadre potrebbero guadagnarci. Le valutazioni dei due non differiscono troppo, c’è margine per tentare un accordo per una operazione alla pari. La valutazione di Kante, al momento, è di 60 milioni, l’Inter valuta Skriniar non meno di 50. Ma il Chelsea sarebbe anche disposto a corrispondere ai nerazzurri un piccolo conguaglio economico per realizzare l’operazione.