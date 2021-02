L’Inter potrebbe sfruttare la necessità di fare cassa del Barcellona e strappare uno dei pilastri della formazione blaugrana

Il Barcellona vive una delle peggiori stagioni degli ultimi anni. Il club blaugrana è con un piede fuori dalla Champions dopo l’1-4 rifilato dal Psg ed è distante dall’Atletico Madrid capolista nella Liga. Una situazione aggravata dal caso Messi, con la Pulce che a fine stagione potrebbe lasciare i blaugrana gratis visto che è in scadenza di contratto. A questo si aggiungono le grane finanziarie con l’indebitamento della società che ha raggiunto cifre decisamente importanti. Problematiche che dovrà affrontare il nuovo presidente con le elezioni in programma a marzo.

Probabile che il futuro numero uno del club catalano debba insediarsi con un piano di ringiovanimento della rosa e di abbattimento dei costi. Così molti big potrebbero essere messi sul mercato per liberarsi di stipendi importanti e fare cassa. Tra questi ci sarebbe anche Sergio Busquets. Il centrocampista ha uno degli ingaggi più alti della rosa e il suo contratto scadrà nel 2023. Ecco perché una cessione è tutt’altro che da scartare. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Inter, occasione Busquets dal BarcellonaB

Busquets rappresenta un’occasione per le big europee. Il suo eventuale addio al Barcellona aprirebbe la caccia: all’età di 32 anni, lo spagnolo rappresenta un elemento di sicuro affidamento che al giusto prezzo potrebbe rivelarsi una vera opportunità. Secondo quanto riporta ‘todofichajes.com’, il Barcellona sarebbe pronto a cederlo davanti ad una offerta di 10 milioni di euro. Una cifra che ingolosisce Psg (che lavora anche per Messi) e Manchester United ma non solo.

Anche l’Inter, secondo quanto riportato dal portale spagnolo, potrebbe farsi avanti per Busquets. Il calciatore garantirebbe esperienza al centrocampo di Antonio Conte, il perno che darebbe equilibrio alla mediana nerazzurra. Anche a livello economico il 32enne potrebbe rappresentare un investimento abbordabile tra costo del cartellino ed ingaggio. Una possibile occasione che i nerazzurri potrebbero provare a sfruttare in estate.