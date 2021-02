Calciomercato Juventus, André Silva per l'attacco | Ci pensa Mendes

La Juventus per l’estate starebbe valutando anche André Silva: Mendes potrebbe essere d’aiuto per arrivare all’ex Milan

I bianconeri sono entrati nella fase decisiva della stagione che, per la verità, non è iniziata nel migliore dei modi. Nell’ultimo turno di campionato è arrivata la sconfitta contro il Napoli ed in Champions League l’andata col Porto ha riservato una debacle davvero inattesa. La Juventus continua a lavorare per invertire questo trend negativo, migliorando le prestazioni di squadra per poter ribaltare il risultato con i portoghesi al ritorno, ma non perde di vista quelli che potrebbero essere i rinforzi sul mercato. Uno dei punti deboli emerso nelle ultime settimane, paradossalmente, è stato proprio l’attacco della rosa a disposizione di Andrea Pirlo. Troppi pochi gol segnati e, quindi, è plausibile che la prossima estate la dirigenza bianconera possa andare alla ricerca di reti sul mercato. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, intriga André Silva | Mendes può essere l’alleato giusto

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercatonews.com’, la Juventus starebbe valutando anche il profilo di André Silva per la prossima stagione. L’attaccante ex Milan sta disputando una stagione straordinaria in Bundesliga, con 18 reti in 20 partite, e a 25 anni sembra aver raggiunto la maturità sportiva. Riuscire a strappare il portoghese dall’Eintracht Francoforte potrebbe non essere un’impresa semplice, ma la Juventus avrebbe un alleato in Jorge Mendes. L’agente di André Silva, infatti, è lo stesso di Cristiano Ronaldo e per questo potrebbe portare anche il suo giovane assistito alla corte di Andrea Pirlo.

Al momento, questa, sembra essere solamente un’idea ma potrebbe tramutarsi in un’operazione concreta. Per caratteristiche André Silva si sposerebbe bene con CR7, con il quale condivide anche il ruolo in nazionale, e rappresenterebbe una valida alternativa ad Alvaro Morata. Anche contro il Porto, infatti, senza lo spagnolo la Juventus è parsa in difficoltà e meno incisiva sia a livello di gioco che di pericolisità offensiva. Ecco, quindi, che aggiungere un’altra prima punta alla rosa sembra essere un obiettivo prioritario dei bianconeri per il prossimo mercato. La candidatura dell’ex attaccante del Milan, che porta con sé anche il vantaggio di aver già giocato in Serie A, potrebbe acquisire sempre maggiore forza nei prossimi mesi e la figura di Jorge Mendes potrebbe rivestere un ruolo chiave.