Intervenuto su CMIT TV il giornalista Luca Serafini ha dichiarato: “La Juventus con Messi e Ronaldo poteva essere il club più famoso al mondo”

Intervenuto nella nostra diretta, il giornalista Luca Serafini ha commentato l’operazione di mercato che due anni e mezzo fa ha portato Cristiano Ronaldo alla Juventus. Inoltre, ha disegnato uno scenario in cui a Torino CR7 avrebbe potuto convivere con Lionel Messi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

I bianconeri arrivano dalla pesante sconfitta di Oporto, che complica terribilmente il cammino in Champions League della compagine di Andrea Pirlo. La Juventus, però, nel ritorno può riporre le proprie speranze in Cristiano Ronaldo proprio come due anni fa contro l’Atletico Madrid.