Andrea Pirlo alle prese con i problemi di formazione in vista di Juventus-Crotone, ma almeno ritrova Dybala: la situazione infortunati

Pirlo ritrova Paulo Dybala. In un momento delicato della stagione, l’allenatore della Juventus riavrà a disposizione il numero dieci per il posticipo di lunedì in campionato contro il Crotone. La ‘Joya’ ha smaltito l’infortunio al collaterale del ginocchio accusato lo scorso 10 gennaio contro il Sassuolo e tornerà nella lista dei convocati per la sfida al cospetto dei calabresi di Stroppa. Match dove non ci sarà tra gli altri capitan Chiellini, ko nella trasferta di Porto e ai box per circa 10 giorni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Juventus-Crotone, Dybala pronto a subentrare. Cuadrado e Bonucci puntano il Porto

L’ex Palermo partirà dalla panchina e potrebbe essere utilizzato per uno spezzone di partita da Pirlo. Oggi Dybala si allenerà da solo alla Continassa per continuare nella tabella di recupero, con il tecnico bresciano che ha concesso un giorno di riposo alla squadra dopo le fatiche di Champions. Il fantasista classe ’93 nei prossimi allenamenti metterà benzina nelle gambe per ritrovare la migliore condizione. Un rientro fondamentale per Pirlo, considerando soprattutto le difficoltà sul piano offensivo della ‘Vecchia Signora’ nelle ultime uscite tra campionato e coppe. Dybala può rivelarsi davvero un nuovo acquisto, di lusso, per la Juve nella seconda parte di stagione.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Per quanto riguarda gli altri infortunati, invece, per Giorgio Chiellini si dovrebbe trattare di uno stop tra i 7 e i 10 giorni: per il difensore l’obiettivo è il match con lo Spezia, al pari di Arthur, e quindi allo stato attuale saranno disponibili per il ritorno con il Porto. Per la Champions, Pirlo potrebbe ritrovare anche Cuadrado e Bonucci: per loro il mirino è puntato al match contro la Lazio del 6 marzo o al più tardi proprio con i portoghes. Morata invece sarà convocato anche con il Crotone.