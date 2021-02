Calciomercato, Kane vuole lasciare il Tottenham | Occhio alla Juventus

La Juventus potrebbe andare all’assalto di un big di livello internazionale nel prossimo calciomercato. I bianconeri sono attenti alla sua situazione, pronti a sfruttare il possibile addio

La Juventus ha subito diverse critiche negli ultimi giorni dopo la sconfitta nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. I bianconeri tengono un occhio anche sul calciomercato e sulle occasioni che potrebbero presentarsi nei prossimi mesi, soprattutto in attacco. Il reparto offensivo di Andrea Pirlo, infatti, è stato molto criticato negli ultimi giorni, dopo le prove incolore contro Napoli e Porto.

I bianconeri potrebbero cogliere, alle giuste condizioni, una gross occasione dall’Inghilterra che potrebbe presentarsi nei prossimi mesi. Harry Kane, infatti, secondo quanto riporta ‘indikayla’, avrebbe intenzione di lasciare il Tottenham in estate. Gli Spurs sarebbero pronti a cautelarsi puntando in attacco su Calvert-Lewin e Danny Ings.

Calciomercato Juventus, le cifre per Kane: operazione molto costosa

Il nome di Kane inevitabilmente presenta, però, costi non indifferenti che il club bianconero dovrebbe affrontare per portare a Torino l’attaccante inglese. Come riportato da CalciomercatoNews.com, il Tottenham avrebbe fissato il prezzo della punta a 150 milioni milioni di sterline, corrispondenti a più di 170 milioni di euro. Una cifra proibitiva per la maggior parte dei club internazionali, in un momento storico in cui le ristrettezze economiche relative il Covid-19 la fanno da padrone. I due club di Manchester potrebbero comunque pensare a un super investimento per arrivare al calciatore, come filtra dalle ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra.

Da valutare, dunque, il futuro del bomber inglese. Da un lato, la sua volontà di provare una nuova esperienza lontana dal Tottenham, dall’altro i costi decisamente importanti dell’operazione. E la Juventus resta alla finestra in attesa di capire se potrà centrare il super colpo.